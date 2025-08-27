耶路撒冷響起防空警報　以軍說攔截一枚導彈

中評社北京8月27日電／據新華社報導，以色列國防軍27日發表聲明說，以空軍當天凌晨攔截一枚也門胡塞武裝發射的導彈。



新華社記者在耶路撒冷聽到刺耳的防空警報聲。記者手機安裝的預警系統顯示，以色列中部大部分地區和約旦河西岸一些猶太人定居點同樣響起防空警報。以色列媒體報導說，襲擊沒有造成人員傷亡和財產損失。



據以色列媒體統計，自3月18日以色列恢復對加沙地帶的軍事行動以來，胡塞武裝已向以色列發射約70枚彈道導彈。胡塞武裝近期重申，衹有以色列停止侵略和封鎖加沙地帶，才會停止針對以色列的襲擊。