【
大
中
小
】 【
打 印
】
耶路撒冷響起防空警報 以軍說攔截一枚導彈
http://www.CRNTT.com
2025-08-27 17:01:46
中評社北京8月27日電／據新華社報導，以色列國防軍27日發表聲明說，以空軍當天凌晨攔截一枚也門胡塞武裝發射的導彈。
新華社記者在耶路撒冷聽到刺耳的防空警報聲。記者手機安裝的預警系統顯示，以色列中部大部分地區和約旦河西岸一些猶太人定居點同樣響起防空警報。以色列媒體報導說，襲擊沒有造成人員傷亡和財產損失。
據以色列媒體統計，自3月18日以色列恢復對加沙地帶的軍事行動以來，胡塞武裝已向以色列發射約70枚彈道導彈。胡塞武裝近期重申，衹有以色列停止侵略和封鎖加沙地帶，才會停止針對以色列的襲擊。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
卡塔爾敦促以色列回應加沙停火新提議
(2025-08-27 16:52:50)
馬克龍：占領加沙永遠不會給以色列帶來勝利
(2025-08-27 16:48:45)
加沙停火談判僵持不下 馬克龍警告以色列
(2025-08-27 12:14:38)
張國葆：兩岸關係若好 台灣免遭特朗普索求
(2025-08-27 11:20:27)
馬克龍：佔領加沙永遠不會給以色列帶來勝利
(2025-08-27 09:43:37)
張國葆：防務預算應用於關稅談判 台太可惜
(2025-08-27 01:01:01)
以色列稱準備“幫”黎巴嫩解除真主黨武裝
(2025-08-26 14:42:24)
敘利亞譴責以色列“軍事入侵”敘南部一地區
(2025-08-26 14:39:56)
以色列再空襲加沙醫院 5名記者遇難
(2025-08-26 12:06:56)
敘利亞譴責以色列“軍事入侵”敘南部一地區
(2025-08-26 09:07:43)