逾百萬公頃　歐盟地區野火過火面積創紀錄

8月8日，希臘首都雅典東南約35公里的凱拉泰阿鎮出現嚴重火情，消防員奮力滅火。（圖源：新華社） 中評社北京8月27日電／據新華社報導，歐洲森林火災信息系統最新數據顯示，截至26日，歐盟地區今年野火過火面積已達102.8萬公頃，創2006年有相關記錄以來的新高。



路透社說，這一數字甚至超過了2017年創下的歐盟地區全年過火面積紀錄，當年過火面積近100萬公頃。



按法新社說法，歐洲森林火災信息系統的統計不包括過火面積低於30公頃的野火。



歐洲森林火災信息系統由歐盟委員會建立，負責向歐盟成員國和歐盟有關機構發布森林火警信息、評估林火影響等。



依照該系統數據，今年歐盟成員國中野火過火面積排在前兩位的是西班牙和葡萄牙，迄今過火面積分別逾41萬公頃和逾27萬公頃，合計超歐盟總體數據的60%。排在第三位的是羅馬尼亞，今年過火面積超過12萬公頃。



本月上旬至中旬，西班牙和葡萄牙所處的伊比利亞半島遭遇持續熱浪，野火肆虐範圍迅速擴大。其中，僅葡萄牙中部地區一起由雷擊引發的林火過火面積就超過6.4萬公頃，為該國有相關記錄以來之最。



由於野火肆虐，這兩國已有多人死亡，房屋和作物被毀，大量人員疏散，交通受干擾。葡萄牙8月一度因野火風險高進入全國警戒狀態。



截至26日，這兩國仍有多處野火在燃，其中西班牙多達15處。



歐洲森林火災信息系統數據還顯示，今年歐盟地區的野火已排放約3800萬噸二氧化碳。這一數字超過有記錄以來往年同期水平，按照這一趨勢，2025年全年排放量預計將刷新2017年創下的約4100萬噸全年排放紀錄。