阿富汗首都西部發生車禍已致25人死亡
http://www.CRNTT.com
2025-08-27 17:09:02
中評社北京8月27日電／據新華社報導，阿富汗官員27日證實，一輛長途客車當天上午在首都喀布爾西部發生傾覆，造成至少25人死亡、27人受傷。
阿富汗臨時政府內政部發言人阿卜杜勒·馬廷·卡尼說，事故發生在喀布爾西部連接南部坎大哈的高速公路上。初步調查顯示，事故原因為司機駕駛不當。
卡尼說，事發後警方和救援人員迅速趕赴現場，將傷者送往附近醫療機構救治。
阿富汗近期道路交通安全形勢嚴峻。西部赫拉特省本月19日發生一起重大事故，造成79人遇難，其中包括19名兒童。
