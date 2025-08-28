香港黃埔軍校後代獲中央頒發抗戰紀念勳章

現場大合影（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月28日電（記者 段曉魯）今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，中共中央、國務院、中央軍委向健在的參加抗日戰爭老戰士和抗戰將領遺屬代表頒發紀念勳章，香港黃埔軍校後代親友聯誼會成員等24人獲此殊榮。



香港黃埔軍校後代親友聯誼會高級顧問劉瀾昌表示，9月3日的閱兵儀式將向全世界展示中國軍事實力，在這個特別時刻獲中央頒發紀念勳章十分有意義，這24枚紀念勳章數量不少，亦充分表明了中央對黃埔軍校成員在抗戰中流血犧牲的奉獻精神。



香港黃埔軍校後代親友聯誼會會長林際平表示，2024年6月17日，在黃埔軍校建校100週年之際，習近平主席致信黃埔軍校同學會指出，“黃埔軍校是第一次國共合作的產物，是我國第一所培養革命軍隊幹部的學校”。14年抗戰中，無數黃埔英傑用鮮血和生命，捍衛國家主權和民族尊嚴。



開國少將陶漢章之女陶珍表示，歷經14年抗戰的勝利成果屬於整個民族以及國共兩黨。這枚紀念勳章鐫刻先輩的光榮，是國家記憶的名牌。



黃埔早期教官王崑崙外孫女王和平表示，抗日戰爭是中國近代歷史最殘酷的戰爭，黃埔軍人在這場戰爭中為國捐軀有達上萬人，沒有他們的犧牲，就沒有如今的勝利成果，希望大家能夠銘記這段歷史。



香港黃埔軍校後代親友聯誼會獲頒中共中央、國務院、中央軍委抗日紀念勳章的主要人員包括：周秉德：黃埔早期政治部主任周恩來之侄女；沈清：黃捕4期，周恩壽之外孫，原人大副委員長沈均儒之曾孫；王曉選：黃埔4期，原中共早期特科負責人，八路軍副參謀長王世英將軍之孫；陳德京：黃埔5期，軍工署負責人，昆明盟軍處長陳修和將軍之子，陳毅元帥之侄；黃海峰：黃埔4期，中共36位軍事學家曾希聖將軍之孫女婿；陶珍：開國少將，長城抗戰，長征親歷，二長將軍陶漢章之女。王和平：黃埔早期教官，原人大副委員長王崑崙之外孫女；侯伯文：黃埔一期，抗戰將領，原政協副主席候鏡如將軍之子。蔡醒民：抗戰將領，19路軍軍長蔡廷楷將軍之孫；於峰：抗戰將領，遠征軍副總司令黃琪翔將軍之外孫；王魯雲：黃埔三期，抗戰將領，第四方面軍總司令王耀武將軍之女；林際平：黃埔一期教官，抗戰將領，國防部對日作戰組組長，七戰區參謀長林薰南將軍之孫；黃埔軍校總會會長，健在的抗戰老戰士林上元之子；周湘昆：黃埔4期，抗戰將領周游將軍之女。



此外，獲頒紀念章的還包括以下抗戰將領之後：丘浩章，李龍生，王波如，戚正驊，王放，李震，羅斌，劉振江，白濤，吳人傑，殷振聲等。



香港黃埔軍校後代親友聯誼會於2016年在香港註册成立。長期以來致力於宣揚黃埔軍校“愛國革命”精神，傳承黃埔軍校為中華民族統一、抵禦外辱而奮鬥的歷史使命，並以黃埔為紐帶，推動兩岸和平統一與中華民族大團結，產生積極社會影響。