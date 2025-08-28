華府觀察：特朗普何以開放60萬中國留學生

特朗普26日在內閣會議上為其開放60萬中國留學生的決定辯解 美聯圖 中評社華盛頓8月27日電（記者 余東暉）美國總統特朗普25日宣布將允許60萬中國學生來美留學的消息，引發“讓美國再次偉大”（MAGA）的憤怒。在美中競爭激烈，美國移民政策收緊之際，特朗普為何敢觸怒其支持基本盤？從特朗普的表態可看出，此舉既為拯救美國大學，也為特朗普希望訪華做姿態。但是否真能實現，需要打上大問號。



特朗普25日在白宮橢圓形辦公室會見來訪的韓國總統李在明，被記者問到訪華計劃時表示，“這是一種非常重要的關係。我們將與中國保持良好關係。”他將允許60萬中國學生來美留學，當作他改善對華關係努力的一部分。這與5月份魯比奧威脅將“嚴厲吊銷”中國學生簽證，嚴審中國學生身份的表態形成鮮明對照。



至於為何會有60萬這麼多名額，連美聯社在報導時也表示不清楚。觀察家估計，或許特朗普只是隨口說出一個數字。中國在美大學留學生的數量峰值是2019到2020學年的37萬多人。過去4年中國學生在美留學人數連續下滑，2023到2024學年已跌至近28萬人，退居美國國際學生來源地的第二位。



特朗普此番表態引發“讓美國再次偉大”（MAGA）的強烈不滿。“我們為什麼要允許60萬中國學生取代我們美國學生的機會？”眾議員瑪喬麗·格林（佐治亞州共和黨籍）在X上質問。“我們絕不應該允許這種事情發生。”