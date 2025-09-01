翁明源答中評：台灣光復是抗戰勝利重要成果

四川行政學院政治學教研部博士翁明源（圖片由受訪者提供） 中評社香港9月1日電（記者 段曉魯）四川行政學院政治學教研部博士翁明源接受中評社採訪表示，民進黨當局企圖通過篡改歷史事實、構建“台灣獨立”歷史敘事，削弱島內的中華民族認同，這種做法扭曲歷史真相，服務於政治私利，阻礙了兩岸和平統一進程，嚴重毒害台灣民眾特別是青少年的歷史認知。



關於中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，台灣光復80周年兩者的重要意義，翁明源表示，首先，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭標誌著中華民族經過長達14年的艱苦抗戰，最終贏得了近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利，洗刷了百年屈辱，也為世界反法西斯戰爭勝利與世界和平作出了重大貢獻。其次，台灣光復正是中華民族抗戰勝利的重要成果，正是因為兩岸中國人緊密團結、相互支持，才共同戰勝了日本帝國主義的侵略。台灣光復80周年同樣意義重大，它向國際社會昭示台灣是中國的一部分不容置疑也不容改變，是捍衛中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利成果和戰後國際秩序，維護中華民族完整統一的應有之義。最後，抗戰是全民族的抗戰，台灣同胞也為此付出巨大犧牲，是中華民族抗日戰爭的參與者、見證者和勝利者。我們應傳承好全民族抗戰的共同記憶，珍視兩岸同胞共同的精神財富，推動實現兩岸同胞心靈契合，在中華民族偉大復興的光明道路上繼續攜手並進。



關於賴清德將抗戰勝利稱為“終戰”，翁明源表示，賴清德篡改的錯誤史觀充分暴露了其“兩國論”的謀“獨”本性。首先，“終戰”是日本侵略者為掩蓋滔天罪行、美化侵略戰爭而炮製的遮羞布，賴清德完全背叛民族立場，不僅是自我矮化，更是在替侵略者擦脂抹粉，侮辱了浴血奮戰、英勇捐軀的將士英靈。其次，民進黨當局企圖通過篡改歷史事實、構建“台灣獨立”歷史敘事，削弱島內的中華民族認同。



翁明源指出，在真實的歷史中，台灣的抗日活動是中華民族抗日戰爭的重要組成部分，共同對日本帝國主義進行了沉重打擊；大量台灣同胞參與到了兩岸的抗日戰爭中，並且為救亡圖存、抗擊日本侵略者貢獻了寶貴生命。中華民族的抗日戰爭直接導致了日本帝國主義的失敗，《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際法律檔明確規定台灣等被日本竊取的中國領土必須歸還，這充分證明了台灣光復與抗戰勝利的因果關係。



談到9月3日的閱兵儀式，翁明源稱，面對世界百年未有之大變局，此次閱兵具有重要的歷史和現實意義。一方面，這是對歷史的莊嚴紀念，向為國捐軀的抗戰英烈致敬，彰顯中華民族天下興亡、匹夫有責，視死如歸、寧死不屈，不畏強暴、血戰到底，百折不撓、堅忍不拔的偉大抗戰精神。另一方面向外部干涉勢力和島內“台獨”勢力展示我國國防現代化成就，體現維護我們維護國家主權與領土完整的決心和能力。備戰是為了止戰，閱兵是維護和平的重要舉措。9.3閱兵向國際社會傳達中國堅持走和平發展道路的資訊，強調中國發展軍力是為了維護世界和平而非威脅他國。在當前台海形勢下，這樣的儀式有助於增強民族凝聚力和國家認同感，特別是教育年輕一代銘記歷史、珍愛和平，對促進地區穩定具有積極作用。