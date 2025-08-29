天府論壇研討成果豐碩　“共同”成為關鍵詞

四川省社科院副院長廖沖緒（中評社 束沐攝） 中評社廣元8月29日電（記者 束沐）第七屆兩岸關係天府論壇27日下午結束了研討議程，四川省社科院副院長廖沖緒代表主辦方進行總結。他表示，本屆論壇22位學者發表主題演講，同時收到論文10餘篇，分組討論發言踴躍。論壇主題鮮明，形式多樣，內容豐富，精彩紛呈，取得了豐碩成果。



堅決反對“台獨”分裂 共同鑄牢中華民族共同體意識



廖沖緒表示，當今世界之變、時代之變、歷史之變正在前所未有地展開。在研討中，大家從國際形勢、台海形勢以及島內政局重大事件等多個維度進行了觀察分析。不少兩岸專家學者對當前兩岸關係現狀和台海風險表示憂慮和擔心，並從各自角度提出意見和建議。



廖沖緒說，台灣光復是抗戰勝利的重要成果，全民族抗戰是兩岸同胞共同的歷史記憶，充分證明兩岸從來都是榮辱與共、生死與共的命運共同體。面對變亂交織的外部環境，複雜嚴峻的台海形勢，要共同鑄牢中華民族共同體意識，尤其島內各界更要勇敢行動起來，堅決反對賴清德當局的“台獨”挑釁，匯聚維護台海和平、兩岸關係和平發展強大力量。



面對貿易戰 兩岸應攜手合作共同壯大中華民族經濟



廖沖緒表示，兩岸經濟同屬中華民族經濟，為兩岸同胞謀福祉，始終是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點。研討中，大家對美國濫收關稅、挑起全球範圍貿易戰對兩岸經濟發展的影響，從如何加強制度設計、促進兩岸經濟合作、在兩岸融合發展實踐中探索新路徑等方面展開深入交流。



他介紹，在論壇討論中，合作共贏、融合發展成為高頻詞。大陸經濟發展態勢向新向好，完全有信心、有能力繼續成為世界經濟的重要引擎。賴清德當局與美談判鎩羽而歸，證實了各方有識之士對台美關稅談判結果的清醒預判。有學者指出，美國掏空台灣半導體產業是“台灣有事、美國沒事”戰略的重要一環。

