抗戰勝利80週年紀念首場記者會 媒體矚目

首場記者會受到中外媒體關注，開場前一小時記者已就位（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月28日電（記者 盧哲）28日上午10時，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動新聞中心將舉行首場記者招待會。外交部部長助理洪磊，文化和旅遊部副部長盧映川，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵，北京市委常委、常務副市長夏林茂將出席介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動有關籌備進展，並回答記者提問。這一系列記者會受到中外媒體的高度關注，距離活動開始前一小時，發布廳已坐滿記者。



本場記者招待會在北京梅地亞新聞中心二層新聞發佈廳舉行，是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動的首場記者會。活動開始前90分鐘才允許記者入場，但中評社記者看到，在活動開始前60分鐘，新聞發佈廳已經進入大量記者，中間位置很快被坐滿，不少中外媒體記者抓緊時間調適機器、拍攝出鏡片段。



中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動新聞中心已於27日開始對外接待服務，除了舉辦3場記者招待會、3場記者見面會外，新聞中心還將為中外記者舉行多場外出參觀採訪活動。