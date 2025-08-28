中方敦促以色列立即停止加沙軍事行動

這張8月24日手機拍攝的視頻截圖顯示，也門首都薩那一處目標遭到以色列空襲後燃起大火冒起濃煙。（圖源：新華社） 中評社北京8月28日電／據新華網消息，中國常駐聯合國副代表耿爽27日在安理會巴以問題公開會上發言，敦促以色列立即停止在加沙地帶的軍事行動。



耿爽說，加沙衝突延宕已近700天，加沙早已成為人間煉獄，200萬加沙民眾深陷人為製造的巨大災難。國際社會必須窮盡一切努力，阻止局勢繼續惡化。



耿爽強調，暴力換不來安全，武力打不出和平。以色列持續升級軍事進攻，每天都造成大量無辜生命逝去。以色列25日襲擊納賽爾醫院，導致20多名平民死亡，再次造成駭人聽聞的慘劇。以色列還在推進接管加沙城的軍事計劃，一旦實施必將造成更多的殺戮和流亡，給加沙民眾和被扣押人員帶來更多的危險和不安。中方反對並譴責一切傷害平民、損害民用設施、違反國際法的行為，敦促以色列立即停止在加沙的軍事行動，立即停止採取加劇緊張局勢升級的危險舉動。



耿爽表示，違反國際人道法不可接受，人道物資武器化不可接受，軍事化的物資分配機制不可接受。一直以來，擴大加沙人道援助的最大挑戰，不是人道物資供給不足，也不是聯合國等人道機構工作不力，而是以色列人為設置障礙。中方呼籲以色列開放全部過境點，全面恢復人道物資准入，支持聯合國以符合人道主義原則的方式開展援助，切實緩解加沙人道災難。



耿爽指出，近日以色列批准在約旦河西岸“E1區”建設定居點計劃，將嚴重衝擊巴勒斯坦領土連貫性，損害巴勒斯坦建國基礎。國際社會應當以最大的緊迫感重振“兩國方案”政治前景，堅決反對針對巴勒斯坦人民的強制遷移，反對吞並約旦河西岸和加沙的危險企圖。



耿爽說，中東不靖，世界難安。當前，中東局勢複雜脆弱、熱點交織，而巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心。中方支持安理會為實現加沙停火止戰、緩解人道災難採取一切必要行動。中方呼籲各國，特別是對當事方有重要影響力的國家，秉持公正負責任立場，發揮建設性作用。中方將繼續同國際社會一道，努力推動平息加沙戰火、落實“兩國方案”，最終實現巴勒斯坦問題全面公正持久解決。

