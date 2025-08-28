美對印懲罰性關稅生效　印度多舉措應對衝擊

這是7月30日在美國首都華盛頓白宮拍攝的美國總統特朗普。美國總統特朗普30日通過社交媒體宣布，將從8月1日起對印度輸美商品徵收25%的關稅並實施其他“懲罰”。（圖源：新華社） 中評社北京8月28日電／據新華社報導，美國政府以印度進口俄羅斯石油為由對印輸美商品加征的25%懲罰性關稅27日正式生效。至此，美國對印度產品徵收的關稅稅率累計高達50%。



美國政府7月31日宣布對從印度進口的商品徵收25%的關稅，這一關稅措施於8月7日生效。8月6日，美國總統特朗普簽署行政令，以印度“以直接或間接方式進口俄羅斯石油”為由，對印度輸美產品徵收額外的25%關稅。



凱投國際宏觀經濟咨詢公司表示，美國對印度實施的關稅措施將導致印度今年和明年經濟增速分別下滑0.8個百分點。



印度政府估計，美國關稅將衝擊價值482億美元的印度出口。美國商務部數據顯示，2024年，美印貨物貿易規模約為1288億美元，印度對美貿易順差為458億美元。



總部位於新德里的智庫全球貿易研究倡議組織創始人、印度前貿易官員阿賈伊·斯裡瓦斯塔瓦表示，這一“戰略性衝擊”或導致印度主要出口地區出現大規模失業，降低該國在全球價值鏈中的參與度。



印度工程出口促進委員會主席潘卡傑·查達表示：“美國客戶已停止下達新訂單，受這些額外關稅影響，（印度相關產品）出口量可能會下降20%至30%。”



查達表示，為應對關稅衝擊，印度政府承諾在企業遭受經濟損失時提供財政援助，包括加大對銀行貸款補貼的力度、支持產業多元化。此外，印度將促進對近50個國家和地區的出口，尤其是紡織品、食品加工品、皮革製品和海產品等的出口。



據印度媒體報導，印度政府正尋求與一些主要經濟體達成自由貿易協定，以促進出口和實現出口市場多元化。



印度儲備銀行（印度央行）行長桑賈伊·馬爾霍特拉表示，印度央行已做好準備，保護印度經濟免受美國高額關稅帶來的影響。

