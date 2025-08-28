香港私宅售價連升4個月　累漲逾1%

私人住宅售價指數對上一次連升4個月，大約是兩年半之前。（大公報） 中評社香港8月28日電／近期，香港特區政府減少賣地，並推出了多項穩定樓市政策，加上按揭息率向下吸引買家入市。在這情況下，今年樓市已逐步回穩。根據差餉物業估價署編制的私人住宅售價指數，最新7月份報287.9點，連升4個月，累升約1.05%。業界認為，這是確認樓市谷底反彈的信號，下半年將持續平穩向上，全年樓價升幅約5%之內。



私人住宅售價指數於今年4月開始回升，7月份按月升約0.42%，幅度較前兩個月為大，可能與本港按息於早兩月持續下滑，加上住宅租金不斷上升，加快用家及投資者的入市步伐。在2023年初，特區政府正準備疫後全面復常，該指數在當年首4個月曾持續上升，今次又再出現連升4個月，已是在兩年半之後。不過，若計今年首7個月，該指數仍跌約0.45%，距2021年中的歷史高位仍相差近28%。



至於各類單位指數，今年首7個月表現較佳是實用面積小於431方呎的A類小型單位，是暫時唯一在今年重上升軌的單位，累升約0.69%，報307.7點；其餘4類單位的樓價，今年暫仍要跌1%至1.76%。不過，若與歷史高位比較，A類單位則仍有逾30%的差幅，為5類單位中差距最大。



業界冀擴大百元印花稅範圍



高力估價及咨詢服務高級董事及融資評估主管侯志港表示，樓價指數持續平穩，下半年樓市走勢能否有突破，視乎下月公布的施政報告及美國聯儲局公布的議息結果。若特區政府將繳付100元印花稅的物業樓價水平上調至600萬元，將進一步帶動物業交投，以及激發換樓鏈，從而鞏固樓價向穩趨勢。他又說，中細價樓市場仍以本港用家作主導；而隨本港推動各項人才計劃，內地客買家顯著增多，且特別鐘情於豪宅物業，購買2000萬元以上物業的占比已約達40%，所以若特區政府的新投資移民計劃，再提升買樓投資額計入總投資的上限，例如由現時1000萬元升至1500萬元，將有助進一步刺激豪宅市場。



世邦魏理仕香港估值及咨詢服務部執行董事郭偉恩表示，發展商今年去新盤庫存的成績理想，最近屯門地又以高於市場預期的價錢成交，可反映市場氣氛有所改善，住宅樓價觸底信號越見明顯，若發展商減少減價促銷，加上美國減息機會增大，他相信樓市數年跌勢有望完結。



憧憬美減息 入市信心增強



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，樓市升勢已得確認，樓價現正處於緩步上升階段，買家入市信心稍增；市場又預期美國於下月重啟減息，有利樓市交投氣氛，下月樓價續穩步向上。美聯物業分析師岑頌謙指，本港經濟正逐步向好表現，對樓市起正面作用，預期全年樓價升3%至5%。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，差估署樓價指數連升4個月，反映買家入市信心趨增，市場憧憬美國9月重啟減息步伐，加上私宅租金指數連升8個月，創2019年6月後新高，將繼續帶動樓價及交投暢旺。