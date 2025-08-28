港首7月新股集資飆6.1倍　達1280億元

中評社香港8月28日電／全球經濟陰霾籠罩下，香港金融市場逆市交出亮眼季績。香港證監會昨發表4月至6月《季度報告》，一系列關鍵數據亮眼，清晰展現本港資本市場的蓬勃活力與強大韌力，期內香港首次公開招股（IPO）活動、資產及財富管理業在管理資產和資金流入方面均表現強勁，進一步鞏固本港作為頂尖國際金融中心的競爭力。證監會行政總裁梁鳳儀昨表示，會繼續致力深化內聯外通、推動創新和加強多元發展，從而為資本市場創造更多機遇。



證監會虧轉盈 盈餘逾4億



香港文匯報報導，受惠本港證券市場的日均成交額較去年下半年顯著增長，證監會季內收入9.66億元，按年增長85.1%，按季升13.9%；錄得盈餘4.07億元，去年同期則錄虧損3，700萬元。證券市場的日均成交額於季內增至2，180億元，而去年同期則為1，160億元。



今年首7個月，本港新股市場氣勢如虹，共錄得51宗IPO，集資額高達1，280億元，較去年同期急增超過610%，鞏固全球領導地位。截至7月底，有超過220宗首次公開招股申請正在審批。為了便利特專科技公司及生物科技公司上市，證監會與聯交所於5月聯合宣布推出“科企專線”，並提供以保密形式提交上市申請的選擇。



報告特別提到，香港證券市場於4月初面對極端波動市況時，展現出一貫韌力，維持了有序運作。其後大市強勁反彈，恒指更觸及3年多以來的高位，而首7個月市場日均成交額亦大幅躍升85%至2，437億元，反映市場流動性及參與度顯著提升。

