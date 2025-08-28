中國傳統能源基地加速綠色智能轉型

這是7月29日拍攝的內蒙古一家煤化工企業展櫃裡的煤化工產業下游產品。新華社圖片 中評社香港8月28日電／一個個高聳的化工塔毗鄰矗立，一排排巨大的管線排列整齊。從空中俯瞰，偌大的廠區猶如一個巨型棋盤。這是今年上半年在內蒙古鄂爾多斯建成投產的內蒙古寶豐煤基新材料有限公司年產300萬噸煤制烯烴項目，也是目前全球單廠規模最大的煤制烯烴項目。



新華社報導，在這裡，煤炭替代石油經過一系列工藝，轉化為有著“工業糧食”之稱的烯烴產品，最終在下游環節加工轉化為塑料用品、箱包服飾、航空航天材料等。在中國加快推進經濟社會綠色低碳轉型的背景下，傳統能源基地的煤炭不再僅作為燃料使用，而是以更環保的方式開辟出“煤頭化尾”更廣闊的升值空間。



內蒙古寶豐煤基新材料有限公司總經理韓華山告訴記者，項目一大特色是通過綠氫這把“鑰匙”，打開煤化工脫碳枷鎖，讓煤化工產業走上綠色低碳發展之路。



這家公司利用“風光融合”可再生能源發綠電制取綠氫，用新能源替代化石能源，實現了以氫換煤、減碳增效。



“項目每年可減少煤炭消耗約253萬噸，減少二氧化碳排放約630萬噸。”韓華山說，公司通過深度整合人工智能、大數據、物聯網、雲計算等前沿技術，打造智能工廠，實現生產流程的精準智能管控，生產運營效率大幅提升。



鄂爾多斯是中國知名的煤炭城市，全市含煤面積占比70%，已探明煤炭儲量2535億噸。除上述煤制烯烴項目外，近年來還有百萬噸級煤直接液化的示範工程、年產16億立方米煤制天然氣的示範項目、煤化工二氧化碳捕集與咸水層封存工程……



鄂爾多斯的現代煤化工產業創新實踐，正是內蒙古這個中國傳統能源基地走好綠色低碳發展之路的生動寫照。原煤產量居全國第一的內蒙古，建立起種類日益豐富的現代煤化工產業體系，2024年全區現代煤化工產業產值突破1000億元，其中煤制氣、煤制烯烴產能排全國第一。

