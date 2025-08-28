外來人才帶動　香港租金指數近六年新高

高力香港李婉茵預計租金指數今年內創新高。 資料圖片 中評社香港8月28日電／受到外來人才租賃需求帶動，本港住宅租賃價值持續上升。差餉物業估價署數據顯示，7月私人住宅租金指數連升8個月，再創近6年新高，報196.3點，按月及按年升0.56%及近1.3%，距離2019年歷史高位不足2%。今年首7個月計，指數累升1.97%。



距破頂不足2% 今年或突破



香港文匯報報導，高力香港物業顧問高力香港研究部主管李婉茵預計，外來人才及非本地生需求，或推動租金指數今年內創新高。此外，政府的政策，如放寬100元印花稅門檻或推動更多用家“轉租為買”，以及宏觀經濟與息口走勢，亦會對租務市場產生影響。



另一邊廂，豪宅租賃價值上升也反映外來高端人才租賃需求。萊坊日前公布今年第二季《全球豪宅租金指數》顯示，截至6月底的12個月內，全球豪宅平均租金按年增3.5%，期內香港走勢最凌厲，升幅8.6%。



港豪宅租金升幅全球最勁



該報告追蹤全球16個主要市場，以香港豪宅租金按年升幅最大，其次為東京，錄8.3%升幅，紐約以6.9%增幅緊隨其後。



該行高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒稱，香港租金增幅超越全球其他地區，反映本地及海外家庭對高端住宅需求強勁，在“搶人才”計劃下，預期今年香港豪宅租金再升5%。