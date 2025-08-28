“港車北上”更便捷　下周起逢周二周三免預約

中評社香港8月28日電／自下周一即9月1日起，逢星期二及星期三，“港車北上”計劃下的車輛無須預約便可經港珠澳大橋出行前往廣東省，以便利市民更有彈性地出行。香港特區政府運輸署提醒，若想在“指定日子”出行，必須在出行前1天中午12時前，通過“指定日子預約系統”成功完成預約，並在預約時段出行。



香港新聞網消息，隨著粵港澳三地人員往來、經貿合作更加緊密和頻繁，越來越多的香港居民選擇到內地居住、經商、就業或者探親旅遊，駕車往來兩地的交通需求進一步增大。港珠澳大橋邊檢站數據顯示，自2023年7月1日“港車北上”落地以來，截至今年上半年6月30日的整整兩年間，完成“港車北上”邊檢備案車輛已超過10.8萬輛、備案司機超12.9萬人，經該邊檢站查驗的出入境“港車北上”數量已超過285萬輛次。



為便利市民更有彈性地在“港車北上”計劃下出行，粵港兩地政府經商討後，同意優化預約出行的安排。自2025年9月1日起，每周二及周三“港車北上”的車輛無須預約可出行，指定日子除外。指定日子包含香港或內地公眾假日及前夕、港珠澳大橋免收橋費的日子及當局不時公佈的日子，在這些日子出行均須預約。



而逢星期一、四至日須繼續預約。計劃的申請資格、程序和抽籤安排維持不變。



“港車北上”專題網頁已公佈未來6個月內無須預約的日子，而每月1日也會在“指定日子預約系統”公佈下個月無須預約的日子，並會繼續在每個月15日開放下個月“指定日子”以供預約。



“港車北上”專題網頁每月1日會在“指定日子預約系統”公佈下個月無須預約的日子。



香港特區政府運輸署提醒，若想在“指定日子”出行，必須在出行前1天中午12時前，通過“指定日子預約系統”成功完成預約，並在預約時段出行。



任何車輛如被發現在“指定日子”無事先預約、未按預約時段出行或預約後沒有出行，香港特區政府運輸署將嚴格執行處罰措施，包括暫停違規者預約出行資格一段時間，撤銷其封閉道路通行許可證，甚至暫停許可證持有人再次申請“港車北上”資格。