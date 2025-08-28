紀念抗戰勝利80週年首場記者會（全文）

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心28日上午舉辦首場記者招待會（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月28日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心定於2025年8月28日（星期四）上午10時，在梅地亞新聞中心二層新聞發布廳舉辦中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動第一場記者招待會。外交部部長助理洪磊，文化和旅遊部副部長盧映川，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵，北京市委常委、常務副市長夏林茂介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動有關籌備進展，並回答記者提問。以下是記者招待會全文：



中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心負責人壽小麗：女士們、先生們，大家上午好！歡迎出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心首場記者招待會。



根據紀念活動安排，9月3日上午，將在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。習近平總書記將發表重要講話。中午，在北京舉行招待會，習近平總書記將發表重要講話。當晚，在北京舉行文藝晚會，黨和國家領導人將出席。有關安排此前已作過詳細介紹。



今天我們非常高興邀請到外交部部長助理洪磊先生，文化和旅遊部副部長盧映川先生，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵先生，北京市委常委、常務副市長夏林茂先生，請他們向大家介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動最新籌備進展，並回答大家關心的問題。下面，我們首先請洪磊先生作介紹。



外交部部長助理洪磊：謝謝主持人！各位記者朋友，上午好！中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動即將隆重舉行。



80年前，中國人民經過長達14年艱苦卓絕的浴血奮戰，取得抗日戰爭的偉大勝利，宣告世界反法西斯戰爭的完全勝利。中國抗戰開始時間最早、持續時間最長，以巨大民族犧牲支撐起世界反法西斯戰爭的東方主戰場，是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，為世界反法西斯戰爭勝利作出歷史性貢獻。中國人民抗日戰爭也得到了國際社會的廣泛支持，中國抗戰的勝利是中國人民的勝利，也是世界人民的勝利。



應中國國家主席習近平邀請，26位外國國家元首和政府首腦將出席紀念活動，他們是：俄羅斯總統普京，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩，柬埔寨國王西哈莫尼，越南國家主席梁強，老撾人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫，印度尼西亞總統普拉博沃，馬來西亞總理安瓦爾，蒙古總統呼日勒蘇赫，巴基斯坦總理夏巴茲，尼泊爾總理奧利，馬爾代夫總統穆伊茲，哈薩克斯坦總統托卡耶夫，烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫，塔吉克斯坦總統拉赫蒙，吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫，土庫曼斯坦總統謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫，白俄羅斯總統盧卡申科，阿塞拜疆總統阿利耶夫，亞美尼亞總理帕什尼揚，伊朗總統佩澤希齊揚，剛果（布）總統薩蘇，津巴布韋總統姆南加古瓦，塞爾維亞總統武契奇，斯洛伐克總理菲佐，古巴共產黨中央第一書記、國家主席迪亞斯-卡內爾，緬甸代總統敏昂萊。

