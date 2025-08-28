多國元首出席抗戰紀念活動 普京金正恩在列

外交部部長助理洪磊（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月28日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動即將隆重舉行。8月28日上午，活動新聞中心舉行首場記者招待會，外交部部長助理洪磊首先介紹了來華出席的各國政要名單，俄羅斯總統普京和朝鮮勞動黨總書記金正恩都將出席。



洪磊說，80年前，中國人民經過長達14年艱苦卓絕的浴血奮戰，取得抗日戰爭的偉大勝利，宣告世界反法西斯戰爭的完全勝利。中國抗戰開始時間最早、持續時間最長，以巨大民族犧牲支撐起世界反法西斯戰爭的東方主戰場，是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，為世界反法西斯戰爭勝利作出歷史性貢獻。中國人民抗日戰爭也得到了國際社會的廣泛支持，中國抗戰的勝利是中國人民的勝利，也是世界人民的勝利。



洪磊介紹道，應中國國家主席習近平邀請，26位外國國家元首和政府首腦將出席紀念活動，他們是：俄羅斯總統普京，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩，柬埔寨國王西哈莫尼，越南國家主席梁強，老撾人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫，印尼總統普拉博沃，馬來西亞總理安瓦爾，蒙古總統呼日勒蘇赫，巴基斯坦總理夏巴茲，尼泊爾總理奧利，馬爾地夫總統穆伊茲，哈薩克總統托卡耶夫，烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫，塔吉克斯坦總統拉赫蒙，吉爾吉斯斯坦總統紮帕羅夫，土庫曼斯坦總統謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫，白俄羅斯總統盧卡申科，亞塞拜然總統阿利耶夫，亞美尼亞總理帕什尼揚，伊朗總統佩澤希齊揚，剛果（布）總統薩蘇，辛巴威總統姆南加古瓦，塞爾維亞總統武契奇，斯洛伐克總理菲佐，古巴共產黨中央第一書記、國家主席迪亞斯-卡內爾，緬甸代總統敏昂萊。

