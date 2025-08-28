七夕節是一個以愛情為主題的浪漫節日。 中評社香港8月28日電／“天階夜色涼如水，臥看牽牛織女星”，一年一度的七夕節即將到來。你知道嗎？今年七夕節，本世紀最晚！



新華網報導，七夕節是我國傳統民俗節日，固定在每年農曆的七月初七，但它在公歷中的日期卻非常不固定，可能在7月31日至8月30日中的任意一天，而導致這種變化的原因就是閏月。



中國天文學會會員、天津市天文學會理事賴迪輝介紹，農曆是我國傳統歷法，它是兼顧月球繞地球運行周期和地球繞太陽運行周期而制定的一種歷法，是一種陰陽合歷。農曆月以月球繞地球運行周期即朔望月為准，一個朔望月平均長度約29.53天，積12個朔望月為一個農曆年，長度354天或355天，與一個回歸年（約365.24天）相差11天左右，3年累計下來就已超過一個月。“經年累月”就會發生農曆年的月份與季節不對應的現象。



為了協調回歸年與農曆年的“時間差”，古人採用設置閏月的方法，即每隔兩三年增加一個閏月，大約在19個農曆年當中有12個平年（每年12個月）、7個閏年（每年13個月）。這樣操作，就使得農曆年的平均長度和回歸年的平均長度基本相符，方便了公眾的日常生產生活。



農曆乙巳蛇年是閏年，有一個閏六月，年長384天，比公歷2025年多了19天。受閏六月影響，乙巳蛇年內的一些農曆節日，如七夕節等，都向後推遲。去年七夕節對應的公歷日期是在8月10日，今年七夕節對應的公歷日期則落在了8月29日。



賴迪輝表示，21世紀這100年內，今年七夕節來得最晚。這樣的年份還將有一次，是在2055年，而最早七夕節則落在2006年，對應的公歷日期為7月31日，這樣的年份還將有兩次，分別是2044年和2082年。



七夕節是一個以愛情為主題的浪漫節日。這一天，我國民間有乞巧、曬書、拜月等習俗。“願每一個人都能在這一天，感受到傳統節日的獨特魅力。”賴迪輝說。