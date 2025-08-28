世衛列肥胖“全球性流行病”　倡用藥治療

香港關注肥胖症聯盟發表街頭問卷調查結果。（大公報） 中評社香港8月28日電／肥胖症被世界衛生組織（WHO）列為“全球性流行病”，對健康構成重大威脅。根據國家衛健委發布的《體重管理指導原則（2024年版）》指出，中國約51.2%成年人已達超重或肥胖，高於世衛估計的37%，根據預測，若超重肥胖問題未被遏止，至2030年中國成人超重肥胖率預計達70.5%，兒童超重肥胖率達31.8%。



大公報報導，國家衛健委於去年6月，聯合16個政府部門啟動“三年體重管理年”，計劃將全國肥胖及超重病發率年均增幅降低10%，並設立多學科減重門診，應對中國居民超重和肥胖問題日益嚴重的公共健康挑戰。



世衛亦計劃支持使用減肥藥治療成人肥胖，預料今年發布有關治療肥胖的新指引，並考慮建議將相關減肥藥物納入其基本藥物清單，以擴大全球使用範圍。



均衡飲食 定期運動減重



香港肥胖學會前主席兼外科專科醫生徐俊苗昨日表示，肥胖症可通過口服及注射藥物治療，現時本港有不同註冊的處方口服藥，可助肥胖患者減重約6%至21%，而注射藥物主要針對腸泌素運作，他稱，腸泌素是一種由腸道細胞分泌的荷爾蒙，主要功能是調節血糖和體重，能夠刺激胰島素分泌、抑制升糖素、延遲胃排空，並增加飽足感。



徐俊苗建議，透過結合營養均衡的飲食、定期體能活動、改變行為模式、尋求專業人士支援、壓力管理與情緒健康、睡眠與休息，以達到最有效的減重策略。