9.3大閱兵將至 北京全力籌辦確保圓滿成功

北京市委常委、常務副市長夏林茂出席記者招待會並介紹相關情況 （中評社 盧哲攝） 中評社北京8月28日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心8月28日上午舉行首場記者招待會，北京市委常委、常務副市長夏林茂向在場中外媒體介紹了為保證紀念活動取得圓滿成功，北京市所做的一系列準備工作。



夏林茂表示，北京市作為紀念活動承辦的城市，在中央紀念活動領導小組的領導下，按照“精精益求精、萬無一失”的要求，全力以赴做好各項籌辦工作。我們會同中央和國家相關部門，反復研究打磨、形成了35項重點任務清單，認真開展了三次綜合演練和多次專項演練，不斷優化磨合各項工作，以最佳狀態迎接紀念大會，確保紀念活動取得圓滿成功。下面，我為大家介紹一下相關情況。



首先，堅持守正創新，精心做好紀念大會現場佈置。我們充分借鑒以往重大活動的經驗，緊扣“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來”紀念活動主題，在天安門廣場精心佈置了年號台、觀眾席、LED大屏，這些大家在經過天安門廣場的時候，現在已經能夠看到。我們注重現場佈置和周圍建築環境的協調統一，既凸顯紀念大會的隆重莊嚴、恢弘氣勢，也彰顯以愛國主義為核心的民族精神的偉大勝利。為了讓更多的群眾能夠觀禮，我們搭建了臨時觀禮台，在保障閱兵活動順利的情況下，我們盡可能把觀禮台佈置在離長安街比較近的區域，以更好滿足群眾的觀禮體驗。



第二，積極主動配合，紮實做好紀念活動服務保障。我們主動對接受閱部隊的需求，高效細緻做好相關服務；全力保障文藝晚會節目創作排練，在活動場館、紀念設施等場所配備專業的服務人員，為市民和遊客提供導覽等服務。我們還從首都30多所高校選拔了一批非常有熱情、專業的志願者，在紀念活動的重要點位為大家提供及時周到的志願服務，展現北京良好的形象。

