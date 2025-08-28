夏林茂：北京多管齊下紀念抗戰勝利80週年

北京市委常委、常務副市長夏林茂出席記者招待會並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月28日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動即將隆重舉行。8月28日上午，活動新聞中心舉行首場記者招待會。就北京市如何體現抗戰歷史與城市文化的結合來增強市民對抗戰歷史的銘記與傳承意識等有關問題，北京市委常委、常務副市長夏林茂在首場記者招待會上做了介紹。



夏林茂表示，北京市是全國的文化中心，也是歷史文化名城。加強抗戰歷史和城市文化的結合，使廣大市民更好地瞭解歷史、銘記抗戰歷史、更好地弘揚抗戰精神是十分重要的，我們做了幾方面工作。



第一方面，高質高效辦好抗日戰爭主題展覽。剛才我在發布的時候也給大家作了介紹，我們僅用8個月的時間就高質量完成了中國人民抗日戰爭紀念館改建和改陳布展，展陳面積由原來的6700平方米增加到12200平方米。成功推出了“為了民族解放與世界和平——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年主題展覽”，有大量珍貴的歷史圖片、文物和視頻，都是第一次向社會公開。從7月8日到今天，累計有58萬群眾參觀了展覽，中央、市屬媒體累計報導了3000餘篇，全網累計發文6萬餘篇，上周我專門去參觀了一下這個展覽，展覽質量非常高，看了以後很受教育，媒體記者朋友們有時間去看看，一定會有收穫。



第二方面，優化提升“三大片區”歷史面貌。統籌建黨、抗戰、新中國成立三大紅色主題文化片區實現串珠成線、連線成片，實地勘察160多處抗戰紀念設施和舊址，北京的焦莊戶地道戰遺址紀念館、國家植物園“一二·九”運動紀念地、“沒有共產黨就沒有新中國”革命歌曲紀念館等完成展陳提升、重新開放，這些地點都迅速成為熱門的打卡地。同時，以“三大片區”為牽引，全面開展革命文物調查，先後公布了188處不可移動革命文物和2600餘件可移動革命文物，推動大家熟悉的雙清別墅升級為全國重點文物保護單位、趙登禹將軍墓等16處革命文物公布為市級文物保護單位，努力發掘更多生動鮮活的思想教育陣地。



第三方面，創新推出了一批優秀的文藝作品。推出電影《東極島》、電視劇《歸隊》等抗戰題材的影視作品，以及北京京劇院新編的現代京劇《野火春風鬥古城》，北京出版集團出版的《北平抗日鬥爭歷史叢書》，北京廣播電視台製作的6集大型紀錄片《盧溝橋：我們的紀念》。北京廣播電視台8月15日播出的專題片《為了民族解放與世界和平——中國人民抗日戰爭紀念館紀事》，收視率是當晚省級衛視專題節目的第一。



第四方面，扎實開展了一系列群眾性紀念活動。印發“強國復興有我”主題宣傳教育活動方案，開展敬獻花籃、瞻仰紀念設施等紀念活動，成功舉辦了“銘記烽火 砥礪青春”首都大學生紀念抗戰勝利80周年主題活動等，動員全市80餘萬名中小學生參加7條紅色文化實地線路探訪，製作推出紀念抗戰勝利80周年專題頁面和網絡競答活動，更好宣揚革命先烈英雄事跡，在全社會營造良好的輿論氛圍。

