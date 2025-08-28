準備就緒 世界將看到大國氣派的閱兵盛典

閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵出席記者招待會並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月28日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動即將隆重舉行。8月28日上午，活動新聞中心舉行首場記者招待會。閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵介紹了大閱兵準備的最新情況。



吳澤棵表示，這次閱兵作為中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動的重要組成部分，參閱力量要素全、結構編成體系化，武器裝備數量多、初次亮相占比高，是進入新時代新征程人民軍隊政治建軍新風貌、力量結構新佈局、現代化建設新進展、備戰打仗新成效的一次集中展示，對於紀念抗戰偉大勝利、弘揚抗戰偉大精神，具有厚重政治承載和深遠歷史意義。目前，我們在天安門地區已經完成了3次綜合演練，總體達到預期效果，全體受閱部隊精神飽滿、士氣高昂，所有參閱武器裝備始終保持良好狀態，閱兵準備基本就緒，已經進入倒計時，讓我們共同期待9月3日正式亮相！我們堅信，在黨中央、中央軍委和習主席的堅強領導下，全體受閱官兵一定能夠不辱使命、不負重托，向全國人民和全世界人民奉獻一場弘揚抗戰精神、體現時代特色、具有大國氣派的閱兵盛典。



