大閱兵彰顯和平之珍貴 中國永遠不稱霸

外交部部長助理洪磊出席記者招待會並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月28日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動即將隆重舉行。8月28日上午，活動新聞中心舉行首場記者招待會。外交部部長助理洪磊回答了外媒記者有關閱兵式向國際社會傳遞何種信息的問題，他表示，愛好和平融入中華民族的血脈。中國人民飽受列強侵略之害，深知和平之珍貴。我們舉行閱兵式，是為了彰顯走和平發展道路的堅定決心、捍衛國家主權和領土完整的堅強意志、維護世界和平安寧的強大能力。



在和平與安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國。新中國成立後，中國從未主動挑起過一場戰爭，從未侵占過別國一寸土地，從不搞代理人戰爭，是唯一將走和平發展道路寫入憲法的大國，是派出維和人數最多的安理會常任理事國。中國提出全球安全倡議，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，為破解安全赤字提供實踐路徑。中國力量增強，將為促進世界和平提供更多正能量。無論發展到什麼程度，中國都永遠不稱霸、不擴張，不搞軍備競賽，堅定做這個世界的和平力量、穩定力量、進步力量。我們願同各國一道，為實現世界持久和平發展不懈努力。



（後方支援記者：郭至君）