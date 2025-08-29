中評花絮：九三閱兵首場記者會 外媒談和平

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動新聞中心28日舉行首場記者招待會（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧哲）28日上午，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動新聞中心舉行首場記者招待會。記者會後，外國媒體記者成為圍訪焦點，不少外國記者接受中國同行採訪表示，對九三閱兵十分關注，並對歷史與和平有了更多的理解。



本場記者招待會在北京梅地亞新聞中心二層新聞發佈廳舉行。外交部部長助理洪磊，文化和旅遊部副部長盧映川，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵，北京市委常委、常務副市長夏林茂出席記者會，介紹了中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動有關籌備進展，並回答記者提問。記者會受到中外媒體的高度關注。



持續約一小時的記者會結束後，不少中國記者都與現場的外媒同行交談起來——外媒記者成為發佈廳內新的焦點。



來自南非、巴基斯坦、加蓬、保加利亞、塞爾維亞等國記者在接受採訪時都表示，對能夠採訪9月3日閱兵活動感到非常高興，並希望通過相關採訪瞭解中國的新變化，向世界傳遞中國的聲音。



杜拜中阿衛視駐華記者OLENA PROTCHENKO表示，能現場採訪中國閱兵倍感榮幸。她還在現場用中文與記者同行講述了自己對“和平”的理解。她說，中國國防部存在的原因不是去為了占領別的國家而是捍衛和平。就像本次紀念活動的主題一樣：“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來”，中國一直在國際舞台上扮演著捍衛和平的角色。