“星艦”第十次試飛有哪些突破

中評社香港8月28日電／美國太空探索技術公司新一代重型運載火箭“星艦”26日從美國得克薩斯州發射升空，完成第十次試飛。太空探索技術公司在任務結束後確認，此次試飛“實現了所有核心目標”，為後續“星艦”飛船和“超級重型”助推器的設計優化提供了關鍵數據。



今年以來“星艦”的前幾次試飛均以失敗告終。“星艦”火箭總長約120米，由兩部分組成：第一級是長約70米的“超級重型”助推器，第二級是“星艦”飛船，兩級均為可重復使用設計。今年1月和3月的第七和第八次試飛中，第二級飛船都在上升階段快速解體。5月的第九次試飛中，第一級助推器爆炸，第二級飛船雖入軌但最終失控。6月，飛船靜態點火測試發生嚴重爆炸。



這些事故凸顯該系統技術難度極高、試驗風險極大。本次試飛也因地面系統故障和天氣原因兩度推遲，26日才順利實施。



新華社報導，據太空探索技術公司介紹，本次試飛重點目標包括“星艦”首次有效載荷部署演示、助推器著陸點火試驗、飛船再入耐熱性測試等，均取得了突破性進展。



“星艦”首次在太空進行有效載荷部署演示是此次試飛最大亮點之一。發射約18分鐘後，“星艦”飛船將8顆“星鏈”衛星模擬器部署在亞軌道上，演示驗證了“星艦”的太空部署機制和飛行控制能力，為未來的真實衛星部署積累經驗。



此外，飛船還在太空成功點燃一台“猛禽”發動機，實現了在軌再點火。這一測試點火環節驗證了執行脫軌燃燒的關鍵技術，對未來深空探測和可控返回任務具有重要意義。



此次試飛中，兩級回收的關鍵環節也得到了驗證。“超級重型”助推器將飛船成功送入預定軌道後，執行返航燃燒，並按計劃在預定海域受控濺落，驗證了回收路徑的可行性。在最後著陸燃燒階段，助推器主動關閉了三台主發動機中的一台，啟用備用發動機完成著陸燃燒，以測試備用發動機應急方案的可行性。