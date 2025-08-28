韓總統室：韓方事先已掌握金正恩訪華相關資訊

中評社香港8月28日電／韓聯社報導，韓國總統辦公室28日就朝鮮國務委員會委員長金正恩將於9月3日在華出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動一事表示，韓方事先已掌握相關資訊。



總統秘書室室長姜勳植當天在首爾龍山總統府接受記者採訪時表示，韓方已通過有關部門事先獲悉金正恩的訪華計劃，並在當天上午接到有關行程即將對外公佈的報告。姜勳植指出，此次韓美首腦會談在一定程度上受到了這一局勢的影響，韓美會談中取得的部分成果也可以放在當前局勢的發展脈絡中加以理解。



李在明之前會見美國總統特朗普時，曾呼籲其與金正恩會晤，為實現韓半島和平發揮作用。特朗普對此回應稱，美方將推進相關工作，希望年內能與金正恩會面。有觀點認為，今年10月在韓國慶州舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議或有望成為促成朝美領導人會面的機會。



姜勳植表示，目前還沒到確定朝美對話的形式、時間、地點等具體事宜的階段，但至少可以看到特朗普總統展現出與金正恩對話的意願，這就有助於韓朝今後重開溝通渠道。



在被問及是否需要對近期朝中俄抱團保持警惕時，姜勳植表示，韓方希望與中國的關係能夠朝著有利於半島無核化及和平穩定的方向發展，為此，韓朝間對話與合作的大門始終敞開。