中國與新西蘭兩國央行續簽雙邊本幣互換協議
http://www.CRNTT.com
2025-08-28 16:12:18
中評社香港8月28日電／記者28日從中國人民銀行獲悉，近日中國人民銀行與新西蘭儲備銀行續簽雙邊本幣互換協議，互換規模為250億元人民幣，協議有效期五年，經雙方同意可以展期。
新華社報導，中國人民銀行表示，雙方再次續簽雙邊本幣互換協議，有助於進一步深化兩國貨幣金融合作，促進雙邊貿易和投資便利化，維護金融市場穩定。
