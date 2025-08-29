天津迎“上合時間” 習主席將發表重要講話

天津做好了充分準備迎接峰會（圖源：天津上合峰會官網資料圖） 中評社北京8月29日電（記者 郭至君）2025年上海合作組織峰會將於8月31日至9月1日在天津舉行。這是中國第五次主辦上合組織峰會，也是上合組織成立以來規模最大的一次峰會。上合組織誕生於中國，以上海命名，對中國而言具有特殊意義。從上海、北京、青島，再到天津，上合組織峰會將再一次在中國舉辦。



時隔七年，在海河之濱，中國國家主席習近平將同20多位外國領導人和10位國際組織負責人總結上合組織成功經驗，擘畫上合組織發展藍圖，凝聚“上合組織大家庭”合作共識，推動上合組織朝著構建更加緊密命運共同體的目標闊步邁進，俄羅斯總統普京、印度總理莫迪等多國領導人都已應邀出席峰會。



據介紹，習近平主席將主持成員國元首理事會會議和“上合組織+”會議，並分別在上述兩場會議上發表主旨講話，闡述中方對上合組織弘揚“上海精神”、勇擔時代使命、回應人民期待的新思考新主張，宣佈中方支持上合組織高質量發展、全方位合作的新舉措新行動，提出上合組織建設性維護二戰後國際秩序、完善全球治理體系的新方法新路徑。習近平主席將同其他成員國領導人共同簽署併發表《天津宣言》，批准《上合組織未來10年發展戰略》，發表世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80週年的聲明，通過關於加強安全、經濟、人文合作的一系列成果文件，為上合組織未來發展指明方向。習近平主席還將為與會的各國領導人和國際組織負責人舉行歡迎宴會，密集舉行多場雙邊活動。



那麼為何中方將此次上合組織峰會主辦地選擇在天津？此前，外交部部長助理劉彬曾表示，天津是中國先進製造研發基地、北方國際航運核心區、金融創新運營示範區、改革開放先行區，是環渤海經濟圈核心城市。天津還有著超過600年的建城史，文化開放包容、多元並蓄。“在天津主辦上合峰會必將為上合組織帶來中國式現代化合作機遇，同時展現中國經濟社會發展的最新成就和生機活力。我們相信天津峰會一定能夠呈現世界水準和獨特價值，成為一屆友好、團結、亮點紛呈、成果豐碩的盛會。”劉彬表示。



上合組織成立24年來，在“互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展”的“上海精神”引領下，從6個創始成員國發展成為覆蓋亞歐非三大洲26個國家的“上合組織大家庭”。上合組織天津峰會召開時正值中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、聯合國成立80周年，歷史的腳步永不停歇，面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，各國比以往任何時候都更加需要團結合作，以寬廣胸襟超越隔閡衝突，以博大情懷關照人類命運。

