日本新燃岳火山噴發 火山灰5500米高
2025-08-28 17:11:58
中評社香港8月28日電／位於日本鹿兒島縣和宮崎縣交界的新燃岳火山清晨噴發。
香港電台報導，日本氣象廳說，火山在當地時間清晨近5時左右噴發，火山灰最高達到5500米，當局發出三級警戒，禁止民眾進山。
氣象廳表示，新燃岳火山目前處於活躍狀態，需警惕火山口約3公里範圍內火山噴發造成的突降碎石和火山碎屑流等危險。火山灰目前正隨風向西南方向擴散，預計將遠至宮崎縣小林市、鹿兒島縣霧島市等。
