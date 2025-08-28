【
商務部：中方貿易談判代表將赴美會見美方官員
http://www.CRNTT.com
2025-08-28 17:33:56
中評社香港8月28日電／新華社報導，商務部新聞發言人何咏前8月28日在商務部例行新聞發布會上介紹，商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼率團於24日至27日訪問加拿大，與加方共同主持召開中加經貿聯委會，之後李成鋼一行將赴美國華盛頓會見美方相關官員。中方願與美方一道，繼續發揮好中美經貿磋商機製作用，通過平等對話協商解決問題，共同維護中美經貿關係健康穩定可持續發展。
