國防部答中評：台獨膽敢輕舉妄動必自取滅亡

國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京8月29日電（記者 海涵）國防部8月28日下午舉行例行記者會，國防部新聞發言人張曉剛大校回答中評社記者提問時指出，“台獨”武裝膽敢輕舉妄動，必將粉身碎骨，自取滅亡。



中評社記者提到，台媒報導，台灣“中山科學研究院”日前證實，正在與美國防務公司共同研製一款最大航程達1000公里的遠程無人攻擊機。台媒宣稱，該無人機實際可以作為一種廉價的巡航導彈，與相對高端的“雄風－2E”巡航導彈組成“高低搭配”，“威脅大陸重要城市”。



張曉剛用簡短一句話對此予以回應——“台獨”武裝膽敢輕舉妄動，必將粉身碎骨，自取滅亡。



此外，中評社記者也關注到，在台當局行政機構日前通過的2026年度總預算案中，防務相關支出高達9495億元新台幣，約占GDP的3.32%。這是自2009年以來首次突破3%關卡，也是應美要求加大防務投入之舉。賴清德日前又宣布，將在2030年前讓防務預算達到GDP5%的目標，引發島內輿論擔憂。



張曉剛在當天記者會上就此做出評論，他指出，台灣的主流民意是要和平、要發展、要交流、要合作。賴清德當局在窮兵黷武的邪路上狂奔，對美方予取予求、甘當“提款機”掏空台灣，難逃玩火自焚的下場。解放軍加強練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決捍衛國家主權和領土完整。