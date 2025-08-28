日印擬在印度建立半導體供應鏈

中評社香港8月28日電／日經新聞報導，日本和印度將以半導體為核心加強經濟安全領域的合作。兩國政府將在8月29日的首腦會談中提出。日本具有優勢的設備和材料相關企業將進入印度，幫助印度建立供應鏈。Tokyo Electron將於9月啟動印度首個製造設備開發基地。AIR WATER INC.將新建多個用於清洗和乾燥工序等的工業氣體工廠。



日本首相石破茂8月29日將與訪日的印度總理莫迪舉行首腦會談。雙方將就有關重要物資採購的合作框架“經濟安全保障合作倡議”達成一致。將半導體和礦物資源等定為重點領域，將根據為期10年的行動計劃支援企業的合作。



圍繞半導體，不依賴中國的供應鏈成為課題。對於日本方面來說，還具有為進入印度的企業完善可在當地採購環境的意義。政府將積極參與，促進企業投資和聯合項目。



Tokyo Electron於7月在印度南部班加羅爾設立了研發基地。9月舉行開業儀式，作為從事半導體製造設備的設計和軟體開發的基地將投入運作。到2027年，員工規模將增至300人。



日印首腦在首腦會談結束之後，將於30日訪問位於宮城縣的Tokyo Electron的基地，視察面對客戶的培訓設施。Tokyo Electron正在與在西部古吉拉特邦建設半導體工廠的當地財團塔塔集團進行人才培養等方面的合作。



在印度，美國美光科技等外資也計劃在當地生產半導體。調查公司Global Information 的數據顯示，印度半導體產業的市場規模到2029年將達到目前2倍的829億美元，有望實現高增長。看好製造設備和原材料需求的日本供應商正陸續進駐。



AIR WATER INC.將在孟買附近等3個地點新建生產半導體製造所需的氮氣等的工廠。加上印度東部等的已開工的工廠，將投資500億日元左右，在2027年度之前投產AIR WATER INC.2019年從德國工業氣體巨頭林德(Linde)收購了部分印度業務。



旗下擁有日本通運的NIPPON EXPRESS HOLDINGS（NXHD）將於2026年以後在印度的3個城市設立適合半導體保管的物流基地。將確保能在惡劣道路上穩定行駛的卡車，構建符合當地交通情況的物流網。



涉足保護半導體免受損傷和污染的模具設備的TOWA於4月在新德里附近的哈里亞納邦新建了營業基地。在半導體材料領域擁有較高市佔率的富士底片也表示將在印度西部建設工廠，力爭2028年前後投產。



印度政府為了提供半導體生產所需的電力，正在推進發電站和變電所的建設。JFE鋼鐵計劃到2030年在印度將用於變壓器的高級鋼材的產能提高至7倍。



如果依賴特定國家和地區採購重要物資，一旦發生緊急事態，將面臨供應鏈中斷的風險。世界各國正在推進採購渠道的多樣化，將利用日印的經濟紐帶深化合作。