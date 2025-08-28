普京：俄將參與構建亞太地區公正國際關係體系

中評社香港8月28日電／衛星通訊社報導，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京在向第十屆東方經濟論壇與會嘉賓致賀電時表示，俄羅斯願積極參與構建亞太地區公正國際關係體系的集體努力。相關賀電內容已刊登在克里姆林宮官方網站。



普京指出，隨著全球經濟活動中心日益向亞太地區轉移，該地區各國正迎來在雙邊基礎上以及在上海合作組織、金磚國家等多邊框架內建立互利關係的新機遇。



賀電中稱：“俄羅斯願與所有感興趣的夥伴開展建設性對話，並積極參與構建以真正平等和尊重彼此合法利益為基礎的亞太地區公正國際關係體系的集體努力。”



普京指出，東方經濟論壇歷經十年發展已當之無愧地享有盛譽，有效促進了多領域國際合作的拓展。



賀電表示：“十年來定期在符拉迪沃斯托克舉辦的東方經濟論壇已確立其崇高聲譽。這一重要國際活動為展示俄羅斯遠東地區獨特的經濟、科技和基礎設施潛力提供了平台，包括面向外國企業在內的各界投資者，有力推動了多領域國際合作的深化。因此本屆論壇主題'遠東——為和平與繁榮而合作'具有重要象徵意義。”



普京深信，來自數十個國家的各級政府代表、企業家、專家學者和社會人士將通過論壇平台，深入探討地區及國際議程重大議題，共同制定新的合作形式與機制。他最後祝願論壇與會者取得成功，萬事如意。