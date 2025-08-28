3美國人涉嫌滲透　丹麥傳召美臨時代辦解釋

中評社香港8月28日電／有線新聞消息，丹麥媒體報導至少三名與特朗普政府有聯繫的美國人，被指試圖滲透自治領土格陵蘭。丹麥外交部傳召美國駐哥本哈根臨時代辦，要求交代事件。



丹麥媒體引述消息至少三名與特朗普政府和白宮關係密切的美國人，被指秘密滲透格陵蘭社會，削弱與丹麥的關係，試圖推動格陵蘭脫離丹麥靠攏美國。報導指其中一人曾多次與特朗普現身公開場合，負責編制支持和反對特朗普的本地人名單，並要求格陵蘭人列舉事例在美國媒體抹黑丹麥。另外兩人曾為特朗普效力，近年多次往返美國和格陵蘭，試圖與格陵蘭的政商界人士和本地人建立聯繫。



報導指為保護消息來源，不公開三人身份。丹麥外交大臣拉斯穆森傳召美國駐哥本哈根臨時代辦斯特羅要求解釋，稱無法接受干預丹麥內政的行為。



格陵蘭是丹麥的自治領土，礦產資源豐富，地理位置具戰略意義，特朗普上台後多次威脅以武力奪取格陵蘭。美國副總統萬斯今年3月訪問格陵蘭視察美軍基地，指責丹麥未能保護美軍和格陵蘭人安全，免受中國、俄羅斯等國威脅。白宮呼籲丹麥冷靜，國務院證實斯特羅與丹麥外交部官員會面，重申華府重視與丹麥和格陵蘭關係，尊重由格陵蘭人自決未來。



今次是斯特羅自5月後再度被傳召，當時有報告指美國情報機構下令在格陵蘭加強間諜活動。