快評：民進黨10年優勢告終？從民調找答案

中評社快評／民進黨823“大罷免”以大失敗收場，重啟核三公投同意票輾壓不同意票。日本學者小笠原欣幸據此認為，民進黨相對優勢的10年已經落幕。此前，726“大罷免”大失敗之後，小笠原欣幸即斷言民進黨自2014年“太陽花學運”以來在台灣政壇長達10年的優勢地位已經終結。



昨天公布的一項最新民調，相關數據印證了小笠原欣幸的判斷，說明其觀點有相當可信度。美麗島電子報最新民調結果顯示，民眾對國民黨的好感度升至36.3%，超車民進黨3.2個百分點；民進黨在“大罷免”結束後好感度跌破10個百分點，反感度更飆升11.1個百分點。



另外，民眾對於賴清德的信任度為36%，創下新低，不信任度飆升至55.1%，創下新高；賴清德施政滿意度方面，60.5%受訪者表示“不滿意”，僅31.0%持肯定態度，再度創新低。



“大罷免”大失敗，民進黨所主張的“抗中保台”路線遭遇重挫，“立法院”“朝小野大”的結構沒有改變，其影響正在持續發酵，將對2026年的九合一選舉、以及2028年的大選產生各種影響。



民調結果反映民意趨向，民進黨已無政治優勢可言。2次“大罷免”結果出爐後，民眾對於民進黨越來越不信任，賴清德的信任度很可能再跌。無論是學者觀點或從民調數據看，民進黨均已無優勢可言，出現掌權近10年來最大危機。