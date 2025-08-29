社評：歷史不容篡改 正義豈容抹黑

中評社香港8月29日電（評論員 楊流昌）2025年9月3日，是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念日。中國將以隆重儀式銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。然而，日本政府卻通過外交管道呼籲歐亞各國“謹慎考慮”參與相關活動，聲稱此舉“過度聚焦歷史、反日色彩濃重”。這種罔顧歷史事實、干擾國際正義的行徑極為荒謬，充分暴露了日本當局對歷史的扭曲心態與對和平的虛偽姿態，國際社會理當清醒，堅決駁斥。



中國紀念活動是正義之舉，不容任何汙名化



中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，中國戰場是世界反法西斯戰爭的東方主戰場。14年浴血奮戰，3500萬軍民傷亡，中國以巨大犧牲，打破了日本軍國主義“三個月滅亡中國”的狂妄企圖，為世界反法西斯戰爭勝利作出了不可磨滅的貢獻。9月3日紀念日，是國際社會共同認可的“勝利紀念日”，更是中國人民用鮮血鑄就的歷史座標。



中國舉辦紀念活動，核心是“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來”。從2014年設立9月3日為抗戰勝利紀念日起，從2015年首次舉行閱兵到今年的80周年慶典，中國始終以開放姿態邀請世界各國參與，既是對歷史的尊重，也是對和平的宣示。這種基於歷史正義的紀念，沒有任何“反日”色彩，只有對戰爭教訓的深刻反思；所謂“過度聚焦歷史”的指責，不過是日本當局面對歷史罪責時的心虛與逃避。

