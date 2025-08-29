重大部署！中國城市高質量發展路線圖公布

8月11日，市民遊客在天津海河岸邊欣賞城市夜景。（圖源：新華社） 中評社北京8月29日電／據新華社報導，城市是現代化建設的重要載體、人民幸福生活的重要空間。



8月28日，《中共中央 國務院關於推動城市高質量發展的意見》對外公布。這份重磅文件明確了加快城市發展方式轉型和推動城市高質量發展的總體要求、主要目標和重點任務。



推動城市高質量發展，不僅關乎經濟社會發展大局，更直接關係人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。黨的十八大以來，我國城鎮化率從2012年的53.1%提高到2024年的67%，城鎮人口增加到9.4億人。



在取得歷史性成就的同時，我國城市發展也站上了新起點，面臨著新的形勢。當前，我國城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期，城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段。



意見深刻把握我國城市工作“時與勢”所發生的深刻變化，明確了我國城市高質量發展的主要目標：



到2030年，現代化人民城市建設取得重要進展，適應城市高質量發展的政策制度不斷完善，新舊動能加快轉換，人居品質明顯提升，綠色轉型深入推進，安全基礎有力夯實，文化魅力充分彰顯，治理水平大幅提高；到2035年，現代化人民城市基本建成。



“7月份舉行的中央城市工作會議為新時代新征程上建設現代化人民城市作出戰略指引，這份意見正是落實會議精神的具體行動指南，它緊扣會議部署的‘一個優化、六個建設’城市工作七大重點任務，明確了‘創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧’城市目標的具體實施路徑。”中國城市規劃學會理事長楊保軍說。



城市是複雜的有機生命體。圍繞城市高質量發展的主要目標，意見部署了優化現代化城市體系、培育壯大城市發展新動能、營造高品質城市生活空間、推動城市發展綠色低碳轉型、增強城市安全韌性、促進城市文化繁榮發展、提升城市治理能力水平等重點任務。

