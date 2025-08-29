雙重利好來襲　香港樓市看高一線

中評社香港8月29日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析，息口或進一步回落，本港樓市氣氛逐漸回暖。尤其新盤市場，連續七個月“月月千宗”成交，迎來2021年以來最長一手旺市。9月市場聚焦在兩大事件，一是新一份施政報告即將公布，二是美國有望啟動減息，兩者皆有機會成為樓市強心針。



美國聯儲局主席鮑威爾早前拋出“鴿派”言論，被解讀為或轉向較寬鬆的貨幣政策，9月減息預期急升溫。如果美國真的重啟減息，香港樓市勢必受惠，供樓壓力隨之減輕。



畢竟港元與美元掛鈎，香港利率要跟住美國走，美國加息時，拆息（HIBOR）和最優惠利率（P）同步向上，按揭供款即時飆升，投資氣氛自然降溫；反過來，如果進入減息周期，港息中長期有望下行，不僅供樓負擔減輕，定存吸引力也會下降，資金自然流回樓市，投資需求升溫。“低息＋樓市回穩”的憧憬，絕對有助催穀成交，買家信心同步提升。



回顧上一次減息在2024年12月，美國減0.25厘，本港銀行跟減0.125厘，樓市即時打了一劑強心針。今年以來，發展商已售出逾1.3萬個單位，達去年全年銷量的八成以上，更超越2022年的9200宗及2023年的1.08萬宗。發展商將趁好消息加快推盤去庫存，2025年全年一手成交宗數有望突破2萬宗，創2019年後的六年新高。

