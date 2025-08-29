中國科創力強　可突破卡脖子

中國加快推進芯片國產化，中芯國際傳已掌握7納米芯片的生產技術。（大公報） 中評社香港8月29日電／美國AI芯片巨企英偉達季績超出預期，但股價不升反跌，反映市場憂慮其芯片出口市場存在不確定性。事實上，中國科技自強自立取得成效，有能力破解卡脖子技術難題，美國動輒實施出口管制，倒逼中國加快芯片國產化，美企逐步失去全球半導體市場份額是無可避免。



大公報報導，近日利淡美股的消息接踵而來，包括特朗普炒掉聯儲局理事Lisa Cook、續領失業救濟金人數接近四年來最多、Meta暫停AI部門招聘及英偉達叫停H20芯片生產等，拖累美股在歷史高位表現反復，不少投資者趁高沽貨套現。值得留意的是，周三收市後公布業績的英偉達，上季盈利264億美元，按年及按季分別上升59%及41%，但盤後股價一度急挫5%，似乎投資者看不透英偉達芯片出口的前景，趁高走為上著。



H20芯片傳停產 中芯股價大漲



對比之下，港股、A股表現繼續呈現強勢，其中港股成交額保持在3000億元水平，恒指在25000點以下承接力強，傳出明年7納米芯片產能倍增的中芯國際，昨日在調整市況之中創出歷史新高，升越60元大關，可知道內地科技、新興產業股份繼續吸引大量資金流入，押注中國科技創新發展能力強勁，可以突破卡脖子技術問題。



事實上，近期美國科技股升勢受阻，其中AI芯片股王英偉達傳出主要供應中國市場的H20芯片停產，不久前特朗普政府才批出出口許可證，現在生產叫停，出乎市場意料，對美股而言如同引爆強烈震撼彈，科技股將首當其衝。事實上，中國科技自強自立、芯片國產化提速，可望逐步降低對進口芯片的倚賴，況且H20芯片並非最先進芯片，中國有能力自主研發、生產，而市場也對H20芯片安全風險有疑慮。因此，隨著中國科技進步、技術突破，預期科技企業使用國產芯片比例將逐步提升。



事實上，今次英偉達停產H20芯片，可說是美國科技霸凌行為自吃苦果，動輒對中國實施出口管制，倒逼中國加快推進國產芯片，據聞中芯國際生產先進芯片呈現技術突破，已掌握7納米，甚至是5納米芯片一定的工藝技術，芯片良率及產量將逐步提升，可為華為集團量產先進的麒麟9300芯片。故此，有關英偉達H20芯片停產消息一出，近日中芯國際股價持續大漲，投資者以實際行動看好芯片國產化前景，突破美國科技霸凌、技術封鎖。



韓資急追貨 重倉中資科技股



中國創新力強，AI芯片國產化比重將大幅上市。據研究機構Bernstein的分析，內地AI芯片國產化的比重將由2023年的17%躍升至2027年的55%，英偉達、超微等美國芯片供應商在中國市場比重將由2023年的83%大幅降低至2027年的45%，意味市場份額縮減近半，難怪包括韓國在內的環球資金重注中資科技股。據報今年來韓國股民追入中國股票，持貨價值由去年底的190億元人民幣，增加至今年8月中的245億元人民幣，買入都是阿里巴巴、騰訊、小米、比亞迪等科技股。



中國科技創新成果顯現，進一步凸顯中資科技股增長潛力及投資價值，外資追貨將會更加積極。