中國提全球發展倡議 惠及世界各國人民

外交部副部長馬朝旭出席記者招待會介紹堅持和平發展、推動構建人類命運共同體有關情況（中評社 海涵攝） 中評社北京8月29日電（記者 海涵）外交部副部长马朝旭出席中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动新闻中心今早舉行第二场记者招待会。馬朝旭在答外媒問時表示，当前，单边主义、保护主义抬头，冲击世界经济复苏，国际发展合作动能不足，联合国2030年可持续发展议程落实严重滞后，人类可持续发展事业面临严峻挑战 。



馬朝旭說，习近平主席指出，中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。中国不断以自身新发展为世界提供新机遇，以中国式现代化促进世界各国现代化。中国坚定不移扩大高水平对外开放，坚定不移推动构建开放型世界经济体系，坚定不移推进贸易和投资自由化便利化，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，维护全球产业链供应链稳定畅通。高质量共建“一带一路”走深走实，150多个国家加入共建“一带一路”合作大家庭，惠及世界的“幸福路”越走越宽广。中国宣布支持全球发展八项行动，给予所有建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。



馬朝旭表示，习近平主席提出全球发展倡议，就是要推动国际社会对发展问题“再聚焦”，对2030年可持续发展议程“再承诺”。100多个国家和国际组织支持並参与倡议合作，80多个国家加入“全球发展倡议之友小组”。倡议框架下已开展的务实合作，给各国民众带来实实在在的好处。



馬朝旭指，当前，世界经济增长乏力，发展鸿沟不断拉大。我们应重温2030年可持续发展议程初心，重振全球发展伙伴关系，落实全球发展倡议，更多惠及世界各国人民。



（後方支援記者：郭至君）

