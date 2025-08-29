馬朝旭：鼓吹文明衝突是開歷史倒車

外交部副部長馬朝旭出席記者招待會介紹堅持和平發展、推動構建人類命運共同體有關情況（中評社 海涵攝） 中評社北京8月29日電（記者 海涵）外交部副部長馬朝旭出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心今早舉行第二場記者招待會，就中方對消除文明隔閡、促進文明互鑒交流的立場和主張回答了記者的提問。



馬朝旭表示，2023年，習近平主席提出全球文明倡議，強調要共同倡導尊重世界文明多樣性、共同倡導弘揚全人類共同價值、共同倡導重視文明傳承和創新、共同倡導加強國際人文交流合作，為推動文明交流互鑒提供了重要指引，為促進各國人民友好交往提供了根本遵循。



“全球文明倡議日益成為全球性共識，多次被寫入聯合國決議及各種雙邊和多邊文件。2024年，第78屆聯合國大會通過決議，將每年6月10日設立為文明對話國際日。今年7月10日，全球文明對話部長級會議在北京開幕，習近平主席向會議致賀信，為不同文明對話交流指明了方向。習近平主席2023年提出‘5年5萬’倡議以來，已有3萬多名美國青少年訪華，同中國青少年交朋友，看到了一個真實的中國。中國對75國實行單方面免簽或全面互免簽證、55國實行過境免簽，‘中國游’持續火爆。《黑神話：悟空》、《哪吒2》、‘拉布布’等文化產品風靡世界，續寫中國和世界交流互鑒的動人故事。”馬朝旭說。

