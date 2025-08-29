聯合國成立八十週年 中國是多邊主義中流砥柱

外交部副部長馬朝旭出席記者招待會介紹堅持和平發展、推動構建人類命運共同體有關情況（中評社 海涵攝） 中評社北京8月29日電（記者 海涵）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心今早舉行第二場記者招待會，外交部副部長馬朝旭向中外媒體介紹堅持和平發展、推動構建人類命運共同體的有關情況，在提及聯合國地位和作用時，馬朝旭表示，中國是第一個在聯合國憲章上簽字的國家。成立80年來，聯合國承載著世界各國人民對和平與發展的殷切期望。時至今日，聯合國仍是最具普遍性、權威性和代表性的政府間國際組織。



馬朝旭說，80年過去了，人類文明取得了長足進步，但實現聯合國憲章描繪的美好願景仍然任重道遠。特別是個別國家大搞單邊主義、毀約退群，對聯合國“合則用，不合則棄”，嚴重衝擊國際秩序和國際體系。近年來一系列重大危機挑戰一再警示我們，聯合國的作用只能加強、不能削弱；聯合國的地位必須維護、不能取代。聯合國能否發揮應有作用，關鍵在於各會員國能否秉持聯合國憲章宗旨和原則，按照國際法和國際關係基本準則辦事。同時，聯合國也需要改革完善，以便更好應對全球性挑戰，提升廣大發展中國家在國際事務中的代表性和發言權。

