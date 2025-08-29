馬朝旭：中國是世界綠色發展重要貢獻者

外交部副部長馬朝旭出席記者招待會介紹堅持和平發展、推動構建人類命運共同體有關情況（中評社 海涵攝） 中評社北京8月29日電（記者 海涵）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心今早舉行第二場記者招待會，外交部副部長馬朝旭出席，在被問及中國將如何繼續維護和引領全球氣候治理進程時，馬朝旭表示，中國是世界綠色發展的堅定行動派、重要貢獻者。



馬朝旭說，在習近平生態文明思想指引下，中國穩步推進“雙碳”目標，建立了“1+N”政策體系，構建了全球最大、發展最快的可再生能源體系，建成了全球最大、最完整的新能源產業鏈。中國還是全球“增綠”最快最多的國家，貢獻了全球四分之一的新增綠化面積。現在，中國每3度電就有1度是綠電。



馬朝旭介紹，中國積極開展國際氣候合作。2016年以來，為發展中國家應對氣候變化提供並動員項目資金超過1770億元人民幣。目前，中國新能源企業為全球市場提供了80%的光伏組件和70%的風電裝備，推動全球光伏發電成本下降超過80%，風電成本下降超過60%。



馬朝旭表示，無論國際形勢如何變化，中國積極應對氣候變化的行動不會放緩，促進國際合作的努力不會減弱，推動構建人類命運共同體的實踐不會停歇。我們將遵循《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》，錨定綠色低碳發展，通過多邊治理共同應對氣候危機。我們將深化國際合作，使優質綠色技術和產品自由流通，讓各國特別是廣大發展中國家都用得上、用得起、用得好。同時，發達國家有義務向發展中國家提供幫助和支持，為全球綠色低碳轉型作出應有貢獻。



（後方支援記者：郭至君）

