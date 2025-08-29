富權：柯建銘將對“大逼宮”實施“大反攻”？

中評社香港8月29日電／澳門新華澳報29日發表富權文章：柯建銘將對“大逼宮”實施“大反攻”？以下為文章內容。



“山雨欲來風滿樓”！民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，面臨由黨團六名幹部（亦即除柯建銘之外的全體黨團幹部）以表態卸任或不續任的方式，對其發動“大逼宮”，迫使其辭去黨團總召之職，民進黨秘書長徐國勇召集黨內派系會議，要求各派系簽署“提前改選黨團幹部”連署書，以至連賴清德也表態“如果黨團在這個時間做出改選，我相信會更符合社會期待”的連串“大逼宮”高壓，柯建銘眼見其在以曹植“七步詩”及“此時無聲勝有聲”，來死皮賴臉拒絕辭職仍然抵擋不住“大逼宮”攻勢之下，可能在今日早晨發動“大反攻”，趁著今日“立法院”將召開本會期最後一次院會之機，發出黨團“甲級動員令”，勅令全體黨籍“立委”在院會開鑼之前，提前四十分鐘到議場召開黨團會議。這個怪異的動員令，被解讀為柯建銘將會對“大逼宮”實施“大反攻”。倘果如此，今晨的“立法院”議場的“樓頭”，就將會是刮起狂風驟雨。



按照安排，“立法院”將於今日上午九時至下午六時召開第十一屆第三會期的第二十七次會議，亦即本會期的最後一次院會。討論事項為“立法院”八個常設委員會分別報告審查“行政院”函請審議二零二五年度“中央政府”總預算追加預算案等四案。按照通常程序，在九時至十時是“國是論壇”時間，每位“立委”可登記發言，每人有三分鐘的時間。由於“國是論壇”並沒有限制“立委”發言的範圍，既可以和議案無關，也可以和登記議題無關，因而在“國是論壇”時間內，大多數“立委”不到場，甚至除“立法院”正副院長及發言者外，“竟無一人在議場”。即使是已經登記要發言的“立委”，也是躲在辦公室內收看現場直播，或是辦理其他公務私事，猜測將會輪到自己發言時才到議場，因而就曾經常發生錯過輪候發言時間的糗事。而其他“立委”則是在十時進入正式議程後，才斯斯然地進場“埋位”開會。

