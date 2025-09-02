社評：銘記共同歷史　共赴復興征程

中評社香港9月2日電（評論員 楊流昌）明天，北京天安門廣場將以一場盛大閱兵，告慰80年前為民族存亡浴血奮戰的先烈，也向世界傳遞新時代中國捍衛和平、矢志統一的堅定意志。這場大閱兵不僅是紀念抗戰勝利的莊嚴儀式，更是一場跨越海峽的歷史對話——它用最直觀的方式告訴台灣同胞：80年前的抗戰烽火中，你我血脈相連；今天的偉大復興路上，你我命運與共。



歷史不會褪色：台灣同胞是抗戰勝利的“共同書寫者”



80年前的中國，山河破碎、生靈塗炭。日本侵略者的鐵蹄踏遍半壁江山，卻始終未能征服中華民族的不屈意志。在這場全民族抗戰中，台灣同胞從未缺席。從1895年《馬關條約》割台到1945年台灣光復，50年間，台灣人民以血肉之軀反抗殖民統治：霧社起義的槍聲、羅福星烈士的就義、台南“台灣抗日志士紀念碑”的銘文，都在訴說著一個真理——台灣的前途在於祖國統一，台灣同胞的福祉繫於民族偉大復興。



更鮮為人知的是，抗戰期間，5萬多台灣兒女衝破日寇殖民統治的重重封鎖，跨山越海奔赴祖國大陸各個抗日戰場，投身全民族抗戰洪流。他們有的加入李友邦將軍領導的台灣義勇隊，在浙江、福建等地開展遊擊戰；有的深入敵後從事情報工作，為前線輸送關鍵資訊；有的直接參與淞滬會戰、武漢保衛戰等重大戰役，用血肉之軀築起民族防線。台灣同胞的抗戰足跡，不僅刻在大陸的土地上，更留在民族記憶的深處——這5萬餘人用生命證明：台灣與大陸同屬一個中國，抗戰勝利是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的共同榮耀。



歷史虛無主義曾試圖割裂這段血脈聯繫，但鐵證如山：從《開羅宣言》《波茨坦公告》的法理確認，到台灣光復時“中國戰區台灣省受降儀式”的莊重宣告，再到1949年後台灣同胞始終未被剝奪的“中國公民”身份，所有史實都指向一個結論——台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，這是兩岸同胞共同的歷史記憶，更是不容篡改的民族共識。

