周小川：警惕穩定幣被過度用於資產炒作風險

中評社香港8月29日電／中國人民銀行前行長周小川表示，要警惕穩定幣被過度用於資產炒作的風險，方向上的偏離可能會引發欺詐和金融體系的不穩定。因此要防範操縱市場，特別是價格操縱，但目前美國、香港及新加坡的相關監管條例，對這些問題尚未做到令人放心。



信報財經新聞報導，周小川在其刊發於中國金融四十人論壇的文章指出，如要推演穩定幣的運轉和未來前景，需從多維度、多視角審視。



從中央銀行維度，至少有兩點擔憂。一是“濫發貨幣”，即發行方在缺乏真實100%準備金的情況下發行穩定幣；二是出現高槓桿放大，即發行後的運轉會產生貨幣派生的乘數放大效應。美國及香港的相關條例對此已有所關注，但控制力仍存在明顯不足。



他認為，發行準備金託管必須有可靠的託管，應該是央行或央行認可並監管的託管。監管者亦需要對已發行穩定幣的實際流通量進行統計和測算，否則無法確知可能的兌付風險規模。穩定幣的放大乘數效應，還會給舞弊及操縱市場提供機會。



金融服務方面，假設未來生態系統是金融活動大規模去中心化，資產和交易工具大規模代幣化，則穩定幣將大有用場。但並非大量金融服務都適合去中心化，作為技術基礎的代幣化實際需求究竟有多大，也需要冷靜估算。



他指出，從金融市場、資產市場交易的角度，最需要防範的問題是操縱市場，特別是價格操縱，需要建立充分的透明度和有效的監管。但目前無論美國《天才法案》（GENIUS Act）、香港的相關條例，還是新加坡的監管規定，對於這些問題都尚未做到令人放心。如果尚不能有效防範市場操縱行為，再吸引不合資格的投資者入場，風險會顯著擴大。

