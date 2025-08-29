國際狀元紛來港　升讀工學精英新課程

港大工程學院今年推出的工學學士精英新課程，成功吸納多名本港及非本地頂尖學生。（香港文匯報） 中評社香港8月29日電／香港特區政府正積極打造“留學香港”品牌，全方位吸引世界各地優秀人才來港升學及研究。新學年即將展開，香港大學工程學院今年以創新培育模式推出的工學學士精英（BEng Elite）新課程，成功吸納多名本港及非本地頂尖學生，包括從日本來港的國際文憑大學預科課程（IBDP）滿分學生，及來自印尼的英國高考IGCE AL 4科A＊“狀元”。他們都受香港教育體系的國際化與多元開放，以及港大的學術聲譽所吸引，期待能在港學有所成，在工程科技方面有較佳的發展前景。



香港文匯報報導，獲得IB滿分45分的Aryan SOKHIYA在印度出生，剛於日本完成中學教育。被問及為何選擇報讀港大時，Aryan表示，在申請階段他有機會線上與港大的教授交流，對他們闡述的工程學院課程願景深感認同，尤其欣賞課程首年後可自由選擇主修的靈活性，以及港大愈見受認可的學術聲譽。



在港能接觸不同文化背景者拓視野



原來，Aryan與香港頗有淵源，小學時曾在港就讀及生活。他認為香港治安良好，是舒適的居住地，加上作為國際商業金融中心，可提供大量實習與就業機會；至於與日本相比更國際化的環境，也讓自己能接觸不同文化背景的人，幫助拓寬視野。

