馬朝旭：大國關係事關全球穩定 承擔特殊責任

外交部副部長馬朝旭出席記者招待會介紹堅持和平發展、推動構建人類命運共同體有關情況（中評社 海涵攝） 中評社北京8月29日電（記者 海涵）外交部副部長馬朝旭出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心今早舉行第二場記者招待會，就大國關係回答了記者提問，他表示，習近平主席指出，大國關係事關全球戰略穩定，大國肩上都承擔著特殊責任。中國積極推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。



馬朝旭說，中俄關係是動蕩變革的當今世界最穩定、最成熟、最富戰略內涵的一組大國關係。80年前，中俄兩國人民付出巨大犧牲，為戰後國際秩序的建立作出重大歷史貢獻。雙方將弘揚正確二戰史觀，捍衛二戰勝利成果，推進中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，為人類進步事業作出更大貢獻。



馬朝旭表示，今年以來，習近平主席同美國總統特朗普兩次通話、多次通信，為中美關係這艘巨輪把舵定向。習近平主席指出，中美兩國擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。我們願同美國相互尊重、和平共處、合作共贏，同時堅定維護國家主權、安全和發展利益。對中國搞施壓脅迫行不通、辦不到。想要遏制中國的發展壯大、阻礙中華民族偉大復興，注定以失敗收場。我們願同美方相向而行，落實好兩國元首重要共識，保持溝通、管控分歧、拓展合作，繼續探尋新時期兩國正確相處之道。

