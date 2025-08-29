馬朝旭：中國始終心系、扎根、團結全球南方

外交部副部長馬朝旭出席記者招待會介紹堅持和平發展、推動構建人類命運共同體有關情況（中評社 海涵攝） 中評社北京8月29日電（記者 海涵）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心今早舉行第二場記者招待會，外交部副部長馬朝旭出席，在談及中國將如何致力於促進全球南方國家發展以及在相關國際組織中發揮更大作用時，他表示，習近平主席指出，中國始終是全球南方的一員，永遠屬於發展中國家。近年來，全球南方聲勢卓然壯大，經濟總量全球占比超過40%，對世界經濟增長貢獻率達到80%，已經成為維護世界和平、促進共同發展、完善全球治理的關鍵力量。



馬朝旭表示，中國始終心系全球南方、扎根全球南方、團結全球南方。10多年來，中方同數十個全球南方國家圍繞構建命運共同體發表行動計劃、聯合聲明等文件，共建多邊命運共同體基本實現對全球南方國家集中連片區域全覆蓋。中方還持續深化同全球南方國家在聯合國、二十國集團等多邊平台的團結協作，深度參與金磚合作機制、上海合作組織等平台建設，維護全球南方共同利益。在中方助力下，雅萬鐵路圓了印尼人民“高鐵夢”，中國雜交水稻豐富了非洲人民的“糧袋子”，中拉衛星合作成為高技術領域南南合作典範。

