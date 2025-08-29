外交部談保護海外中國公民 為民服務使命如磐

外交部副部長馬朝旭出席記者招待會介紹堅持和平發展、推動構建人類命運共同體有關情況（中評社 海涵攝） 中評社北京8月29日電（記者 海涵）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心今早舉行第二場記者招待會，外交部副部長馬朝旭出席，在回答有關外交部將如何更好地保護海外中國公民的合法權益的相關問題時，他表示，海外同胞的平安是祖國最深切的牽掛，為人民服務是我們時刻牢記的初心使命。



馬朝旭說，外交部堅決貫徹落實習近平總書記重要指示精神和黨中央決策部署，統籌各方力量，持續打造中央、地方、駐外使領館、企業和公民“五位一體”領事保護工作格局，堅持預防與處置並重，全力守護中國公民生命財產安全。今年以來，我們自戰亂地區安全撤離數千名同胞，妥善處置數萬起領保案件，接聽約30萬通求助咨詢來電，發布提醒預警2000餘條。很多同胞感慨，“危機之中，祖國從不缺席”，“縱然有千萬里歸途，祖國母親接我們回家”。



馬朝旭說，隨著中外人員往來大幅增長，中國海外利益日益拓展，外交為民的責任越來越重。我們將緊扣人民群眾所需所盼，持續發力打造海外平安中國體系。



我們將發揮制度優勢，進一步健全海外安保體制機制，完善聯動協同、務實高效的安保工作格局。



我們將不斷提升對海外安全風險的感知力，優化“紅橙黃藍”風險評級體系，及時發布安全提醒，讓海外安全“信號燈”更加醒目管用。

